Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla Suriye sınırını inceledi
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Suriye, İdlib, Güncel

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla Suriye sınırını inceledi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte, rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin durumunu Suriye sınırında inceledi.

13.03.2020 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 16:47
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşıyla Suriye sınırını inceledi

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile birlikte, rejimin saldırıları sonucu İdlib'deki evlerini terk ederek zorlu arazi ve hava şartlarında yaşamak zorunda kalan Suriyelilerin durumunu Suriye sınırında inceledi.

Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile Hatay'da, Suriye sınırının sıfır noktasındaki Şehit Er Hüseyin Koroç Hudut Karakolu'da inceleme yaptı. Akar ve konuk bakan, gözetleme kulesine çıktı. Hudut tekmili alınmasının ardından Akar ve İngiliz mevkidaşı buradan, sınırın Suriye tarafındaki Atme Kampı'na geçti.

VALİ DOĞAN'DAN FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİHatay Valisi Rahmi Doğan, Akar ve Wallace'a kamp ve bölgedeki yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi. Doğan, rejimin saldırılarının ardından bölgeden kaçan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan masum insanların bölgede barınmasıyla kendiliğinden oluşan kampta insanların zorlu şartlarda yaşamlarını sürdürmeye çalıştığını belirtti. Doğan, kamplardakilerin sağlık ve gıda ihtiyaçlarının Türk yardım kuruluşları tarafından karşılandığını kaydetti. Vali Doğan, rejimin saldırılarından kaçan yaklaşık 1,5 milyon masum insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığını aktararak, son 2 ayda yaklaşık 3 bin yardım TIR'ının bölgeye gittiğini bildirdi. Rejimin saldırıları nedeniyle 7 defa yer değiştirmek zorunda kalanların bulunduğunu anlatan Doğan, bu insanların son olarak Atme Kampı'na geldiğini kaydetti. İNGİLİZ BAKAN'DAN DESTEKBakan Akar, daha sonra Wallace ve beraberindekilerle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de katıldı. Toplantıda Wallace, sınırın sıfır noktasındaki hudut karakoluna Bakan Akar ile gelerek bölgede yaşanan trajediyi yerinde görme fırsatı bulduğunu belirterek, İdlib'deki çatışmanın durdurulmasına katkı maksadıyla hem BM Güvenlik Konseyi hem de NATO'da, Türkiye'nin başlattığı askeri harekatı destekleyici tavır aldıklarını söyledi. İnsani yardım faaliyetlerine de önemli oranda katkı sağladıklarını bildiren Wallace, hem milli olarak hem de NATO'daki faaliyetler üzerinden Türkiye'ye destek vermeye hazır olduklarını kaydetti.YARDIM ÇALIŞMALARINA ÖVGÜBM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatörü Kevin Kennedy de saldırılardan kaçan insanların çok zorlu şartlarda yaşamaya çalıştığını belirterek gerekli altyapının bulunmaması nedeniyle büyük sıkıntıların ortaya çıktığını ifade etti. Ateşkesin sağlanması ile bölgede bir rahatlama yaşandığını dile getiren Kennedy, kamptaki çocuk nüfusunun yüzde 60'tan fazla olduğunu, Türkiye'nin Suriyelilere yardım konusunda olağanüstü bir iş çıkardığını belirtti. Kennedy, uluslararası kamuoyunun Türkiye'nin üstlendiği yükün farkına vararak öncelikle İdlib'de göçü tetikleyen çatışmanın sona erdirilmesi ve insani yardım konusunda Türkiye'nin yanında olması gerektiğini söyledi. İncelemelerin ardından Hatay'dan ayrılan Wallace, Bakan Akar tarafından uğurlandı.

 


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Kaynak: DHA

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