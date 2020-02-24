Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

24.02.2020 21:58 | Son Güncelleme: 24.02.2020 21:58
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı , Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, mevkidaşı ile telefonda yaptığı görüşmede, başta İdlib olmak üzere savunma, güvenlik ve savunma sanayi konularında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA
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