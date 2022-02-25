Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü - Haberler
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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı.


Demirören Haber Ajansı - Politika

Hulusi Akar, Ben Wallace, England, Milli, Politika, Haberler

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