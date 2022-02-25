Bakan Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki gelişmeler başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma güvenlik konuları ele alındı.

Demirören Haber Ajansı - Politika