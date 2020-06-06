Bakan Akar'ın tepki gösterdiği görüntüler
Bakan Akar'ın tepki gösterdiği görüntüler Sosyal medyada yayılan bir videoda, kıdemli askerler tarafından birliğine yeni katılan acemi bir askere yapılan eziyet görüntüleri gündem oldu.
06.06.2020 00:23 | Son Güncelleme: 06.06.2020 00:27
Bakan Akar'ın tepki gösterdiği görüntüler
ANKARA - Sosyal medyada yayılan bir videoda, kıdemli askerler tarafından birliğine yeni katılan acemi bir askere yapılan eziyet görüntüleri gündem oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın talimatıyla, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA