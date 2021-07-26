Bakan Akar'ın bulunduğu uçak 'acil iniş' yaptı
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Bakan Akar'ın bulunduğu uçak 'acil iniş' yaptı

Bakan Akar'ın bulunduğu uçak 'acil iniş' yaptı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması sonucu camının çatlaması nedeniyle Adana'ya acil iniş yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçak, kuş çarpması sonucu camının çatlaması nedeniyle Adana'ya acil iniş yaptı.

Beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Suriye'nin kuzeyindeki birliklerin sevk ve idare edildiği sınır hattındaki 2'nci Ordu İleri Komuta Yeri'ndeki incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar, daha sonra Gaziantep'ten ayrıldı. Gaziantep Havalimanı'ndan Akar ve beraberindeki heyeti taşıyan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçağın kalkıştan kısa süre sonra kuş çarpması sonucu camının çatladığı öğrenildi. Uçak Adana'daki 10'uncu Tanker Üs Komutanlığı'na acil iniş yaparken, Bakan Akar ve komutanlarla ilgili herhangi bir olumsuz durumun olmadığı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Milli Savunma Bakanı Akar'ın bulunduğu uçak acil iniş yaptı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı
Son Dakika: Milli Savunma Bakanı Akar'ı taşıyan uçağın camına kuş çarptı, uçak acil iniş yaptı
Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına...
Son dakika haber | Gaziantep'ten havalanan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuş çarpması sonucu çatladı, uçak Adana 10. Tanker Üs Komutanlığına...
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