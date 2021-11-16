Bakan Akar: "İlk vakanın görüldüğü günden itibaren Bakanlık bünyesinde 7 gün 24 saat esası ile görev yapan Korona virüs ile Mücadele Merkezi 'KOMMER' vasıtasıyla hem bireysel hem de kurumsal önleyici, koruyucu tedbirler hayata geçirilmiştir." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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