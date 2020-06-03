Bakan Akar ihraç edilen personel sayısını açıkladı OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı.

OHAL'in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın onayıyla 4 bin 562 personel TSK'dan ihraç edildi, 531 emekli askerin rütbeleri geri alındı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Amacımız bu teröristleri içimizden tamamen temizlemek, bu şanlı üniformayı tek bir hainin bile taşımasına engel olmak, buna müsaade etmemektir" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA