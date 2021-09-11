Bakan Akar: '(İdlib'de) Rusya ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. - Haberler
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Bakan Akar: "(İdlib'de) Rusya ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz.

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakan Akar:

Bakan Akar: "(İdlib'de) Rusya ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz.

Bakan Akar: "( İdlib'de) Rusya ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. Sorumluluklarımızı yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz. Muhataplarımızın da bu mutabakatlara, buradaki sorumluluklarına uymalarını bekliyoruz". - ANKARA

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Haber: Bakan Akar: '(İdlib'de) Rusya ile yaptığımız görüşmeler sonrasında imzalanan mutabakatlar var. Biz bu mutabakatlara uyuyoruz. - Haberler
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