Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde (2)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde (2)

Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde (2)
Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz - Haberler | Politika

ERDOĞAN: YALAN TERÖRÜNÜ SİZİNLE AŞACAĞIZCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme denetlemelerde bulunduktan sonra 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda komutanlar, hudut birliklerinin komutanları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla aradı.

ERDOĞAN: YALAN TERÖRÜNÜ SİZİNLE AŞACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran hudut hattında inceleme denetlemelerde bulunduktan sonra 6'ncı Hudut Tugay Komutanlığı'nda komutanlar, hudut birliklerinin komutanları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı telefonla aradı. Erdoğan, sınırın sıfır noktasında görev yapan hudut birliklerinin komutanlarına hitap ederek, şöyle dedi:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor. Çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor. Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde, TSK'nın, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum." 

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Şaduman Unutmaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta cuma namazı çıkışı halka hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta cuma namazı çıkışı halka hitap etti: (2)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta cuma namazı çıkışı halka hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bozkurt'ta cuma namazı çıkışı halka hitap etti: (1)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel mağdurlarının beklediği haberi Bakan Soylu'nun verdiği kağıdı okuduktan sonra duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sel mağdurlarının beklediği haberi Bakan Soylu'nun verdiği kağıdı okuduktan sonra duyurdu

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Murat Kurum Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Hande Erçel Berdan Mardini
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Akar: Hudut kontrolü eskisinden çok daha ileri düzeyde (2) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 11:38:38. #1.14#

title