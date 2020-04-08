Bakan Akar: "Hesabını verecekler"
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Hulusi Akar, Kulp, Güncel

Bakan Akar: "Hesabını verecekler"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor.

08.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 08.04.2020 14:40
Bakan Akar:

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kulp'taki terör saldırısına ilişkin, "Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Hesabını verecekler" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, konuk olduğu programda Haber Kanal Koordinatör Yardımcısı Ümit Çetin'in gündeme dair sorularını yanıtladı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde odun toplamaya giden vatandaşlara yönelik terör saldırısında hayatını kaybeden 5 kişiye rahmet, yakınlarına sabır dileyen Bakan Akar, İçişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamayı hatırlatarak, "Operasyonların başladığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bunların hiçbiri yanına kalmayacak. Mücadelemiz yurt içinde ve yurt dışında devam ediyor. Hesabını verecekler" ifadelerini kullandı.

"KORONA VİRÜS NEDENİYLE BİRLİKLERDE HERHANGİ BİR SIKINTI YOK"

İlk günden itibaren korona virüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri aldıklarını söyleyen Bakan Akar, virüsün operasyon bölgelerine sirayet etmediğini ve birliklerde herhangi bir sıkıntının olmadığını aktardı. Çeşitli görevlerde olup yurt dışından dönen 650 personelin gözetim altında olduğunu ve 14 günlük karantina sürelerini tamamladıklarını kaydeden Bakan Akar, 84 personelin halen gözetim altında olduğunu belirtti.

"BİR HAFTADA 3,5-4 MİLYON CERRAHİ MASKE YAPABİLECEK DURUMDAYIZ"

Dikimevi, Makine Kimya Endüstrisi ve bakanlığa bağlı üretim tesislerinde maske, tulum ve dezenfektan üretiminin sürdüğünü vurgulayan Bakan Akar, "Bir haftada 3,5-4 milyon cerrahi maske yapabilecek durumdayız. Haftada 105 bin tulum da yapabilecek duruma geldik. İlaç fabrikamızda da haftada 5 bin litre dezenfektan üretmek suretiyle katkılar sağlamaya başladık" dedi.

Maske üretimini artırmak için çalışmalar yaptıklarını bildiren Bakan Akar, önümüzdeki hafta maske üretim kapasitesini haftada 10 milyon cerrahi maskeye çıkaracaklarını kaydetti.

NATO çatısı altında 15 Nisan'da telekonferans yoluyla savunma bakanları olarak toplanacaklarını belirten Bakan Akar, toplantıda salgında gelinen son noktayı, yapılanları ve ihtiyaçları gözden geçireceklerini söyledi.

"ÜÇÜNCÜ MÜŞTEREK DEVRİYE TAMAMLANDI"

İdlib'deki M4 karayolu üzerinde gerçekleştirilen Türk-Rus ortak devriyesinden bahseden Bakan Akar, "Bugün üçüncü müşterek devriye tamamlandı. Herhangi bir sorun olmaksızın gerçekleşti. Önümüzdeki günlerde bu devriyeler devam edecek" diye konuştu.

Barış Pınarı, Fırat Kalkanı, Zeytindalı ve Irak'ın kuzeyinde Pençe Harekat bölgelerinde faaliyetlerin sürdüğünü hatırlatan Bakan Akar, 1 Ocak'tan itibaren Suriye'nin kuzeyindeki harekat alanlarında 900 civarında teröristin etkisiz hale getirildiğini, alan kontrolleri, yol kontrolleri ve mayın/el yapımı patlayıcıların temizlenmesi çalışmalarının da durmaksızın devam ettiğini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki operasyonlara değinen Bakan Akar, 1 Ocak itibarıyla 59 kara operasyonunu 90 hava operasyonuyla desteklediklerini ve operasyonlar sonucunda 200 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

"148 BİN 763 KİŞİ YUNANİSTAN'A GEÇTİ"

Bakan Akar, Türkiye'nin sınır kapılarını açmasıyla beraber 28 Şubat'tan bugüne kadar 148 bin 763 kişinin Yunanistan sınırından karşı tarafa geçtiğini kaydetti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Kaynak: İHA

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