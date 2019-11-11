Bakan Akar, Harbiyelilerle birlikte fidan dikti

11.11.2019 18:55 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:56

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Kara Harp Okulu öğrencileriyle birlikte 1111 fidan dikti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan fidan dikme kampanyasına, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu yerleşkesinden katıldı. Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ile MSÜ Kara Harp Okulu'na gitti. Kara Harp Okulu Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı ve Dekan Prof. Dr. Tufan Gündüz tarafından karşılanan Akar, Harbiyelilerin bulunduğu tören kıtasını selamladı. Daha sonra fidan dikimi alanına geçen Bakan Akar ve komutanlar, saat 11.11'de Harbiyelilerle birlikte fidanlarını dikerek can suyu verdi.

Kaynak: DHA

Kara Harp Okulu yerleşkesine 1111 fidanın dikildiği etkinlikte, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında Kara Harp Okulu'nda sağlanan kompozit gübre kullanıldı. Bakan Akar ve komutanlar fidan dikiminin ardından aralarında misafir askeri personelin de bulunduğu Harbiyelilerle sohbet etti.