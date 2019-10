Bakan akar: güvenli bölge tesisinde beklentilerimizin gerisinde kaldık

03.10.2019 16:37

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar , "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye 'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı'nda düzenlenen, 'A400M RETROFIT uygulamaları imza töreni'ne katıldı. Törende, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, A400M Retrofit Programı Başkanı Nils Michael, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yer aldı.'BEKLENTİLERİMİZİN GERİSİNDE KALDIK'Bakan Akar, güvenli bölge tesisine ilişkin, "Güvenli bölgenin tesisi konusunda maalesef beklentilerimizin çok gerisinde kaldık. Sınırlarımızın bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerimizle çözmek için her yolu sabırla deniyoruz. Ancak bu konudaki kararlılığımızı da her seferinde açıkça ifade ediyoruz. Türkiye'nin güneyinde terör koridoru kurulmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.'ABD SAVUNMA BAKANI İLE GÖRÜŞMEMİZ OLACAK'Bakan Akar, sabırla ve samimiyetle barışçıl bir çözüm için temasları sürdürdüklerini söyleyerek, "Nitekim bugün ABD Savunma Bakanı Sayın Mark Thomas Esper ile bir telefon görüşmemiz olacak. Bir kez daha durumu değerlendirip, karşılıklı görüş alışverişinde bulunacağız. Daha önce de müteaddit defalar ifade ettiğimiz üzere, her ihtimale karşı hazırlıklarımızı tamamladık. Planlarımız hazır. Bunu herkes bilmeli. Görüşmelere devam etmemiz, sorunu stratejik ortaklık, NATO'da müttefiklik ruhuna uygun barışçıl yöntemlerle çözmek istememiz bir zafiyet, gerektiğinde planlarımızın hazır olduğunu söylemek de bir tehdit olarak algılanmamalıdır" diye konuştu.'DIŞA BAĞIMLILIĞI YÜZDE 80'LERDEN YÜZDE 30'LARA İNDİRDİK'Bakan Turhan ise, Türk ordusunun gücü ve üstün başarısının kendilerini gururlandırdığını belirtti. Bölgede yaşanan hadiselerin her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de güçlü olunması gerektiğini gösterdiğini kaydeden Bakan Turhan, "Bugün ülkemizde 700 ayrı savunma sanayi projesi yürütülüyor. Sektörde 60 milyar dolarlık bir büyüklük var. Savunma sanayinde dışa bağımlılığı yüzde 80'lerden yüzde 30'lara indirdik. Bugün Türkiye, 'Atak' adı altında kendi helikopterini yapabiliyor. İHA'lar ile belirlediği hedefleri vurabiliyor. Altay tankları ile de hedeflerini vuruyor. Bu tabloyla ne kadar gurur duysak azdır. Canı gönülden inanıyorum ki bu başarılar artarak devam edecektir. Dışa bağımlılık tamamen ortadan kalkacaktır" dedi.Konuşmaların ardından gerçekleştirilen imza töreni kapsamında Türkiye'de bulunan 9 adet A400M uçağın bakımı, Kayseri 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde yapılacak.