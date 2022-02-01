Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti - Haberler
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Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Seth Amoama'yı kabul etti.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in daveti üzerine Türkiye'ye gelen Gana Genelkurmay Başkanı Koramiral Amoama'yı kabul etti. Orgeneral Güler'in de yer aldığı kabulde, Bakan Akar tarafından askeri eğitim, iş birliği ve savunma sanayi alanlarında mevcut ilişkilerin artarak devam etmesinin önemi belirtildi.


Bakan Akar, Gana Genelkurmay Başkanı Amoama'yı kabul etti

Demirören Haber Ajansı - Güncel

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