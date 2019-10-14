Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü

Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

14.10.2019 22:24
Bakan Akar, Fransız mevkidaşı ile telefonla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonla görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile telefonda görüştü. Bakan Akar ve Parly görüşmede, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu."

Kaynak: AA
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