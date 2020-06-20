Bakan Akar: Fransız gemisini taciz iddiası gerçek dışı
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Bakan Akar: Fransız gemisini taciz iddiası gerçek dışı

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir.

Bakan Akar: Fransız gemisini taciz iddiası gerçek dışı
20.06.2020 16:46 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:06

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasına ilişkin, "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı" dedi.

Akar, Şırnak'taki yoğun temaslarının ardından gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Akar, NATO Savunma Bakanları toplantısına ilişkin, 30 müttefik ülke savunma bakanları olarak ikinci defa telekonferans yoluyla bir araya geldiklerini hatırlattı. Akar, toplantıda savunma ve caydırıcılık konuları ile bölgesel ve küresel gelişmelerin ele alındığını aktardı. Toplantıda ayrıca Covid-19 kapsamında alınan tedbirlerin de bir kez daha gözden geçirildiğini dile getiren Akar, "İkinci dalgaya karşı alınabilecek önlemler konusunda mutabakat sağlandı. Milli olarak aldığımız tedbirler, üretim kabiliyetimiz, dost ve müttefik ülkelere verdiğimiz destek vurgulandı" diye konuştu.

'YAKIT İKMALİ DAHİ SAĞLANMIŞTIR'Akar, Türk donanmasının Fransız gemisini taciz ettiği iddiasının hatırlatılması üzerine de "Bilgi, belge, gemimiz ve karargahlarımızdaki tüm kayıtlar dikkate alındığında söz konusu iddianın tamamen gerçek dışı olduğu görülmektedir. Bilakis başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum içinde olan Türk Deniz Kuvvetleri unsurları söz konusu gemiye Fransızların talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlamıştır. Konuya dair hazırlanan ve Türkiye'nin haklılığını kanıtlayan bilgi ve belgeler müttefikler ve NATO karargahındaki sivil ve askeri yetkililerle paylaşıldı" ifadelerini kullandı. Bakan Akar, Türkiye'nin her zaman NATO'daki görev ve yükümlülüklerini yerine getirdiğini, konuyla ilgili her türlü bilgi ve belgenin paylaşıldığını yineleyerek, "Bazı müttefiklerimizden siyasi amaçlarına hizmet edecek şekilde suni gündem yaratmak yerine mevcut usul ve esaslar çerçevesinde ittifakın dayanışma ruhuna uygun hareket etmelerini bekliyoruz. Biz daima diyalog ve koordinasyondan yanayız. Ayrıca NATO yetkililerinin denizcilerimizin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımından dolayı da teşekkür ettiklerini hatırlatmak isterim. Türkiye her zaman olduğu gibi bugün de ittifak içerisindeki görev ve yükümlülüklerinin bilincinde hareket etmiş ve etmektedir" diye konuştu.

 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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