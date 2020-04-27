Bakan Akar, Fransalı mevkidaşıyla görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Covid-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Covid-19 ile mücadelede işbirliği ve dayanışmanın önemi ile ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler konularında bilgi alışverişinde bulunuldu." denildi.

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA, -

Kaynak: DHA