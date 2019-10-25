- Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

- Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

- Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştüBRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda görüştü.

25.10.2019 17:49
- Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

- Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

BRÜKSEL - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: İHA

VİDEO: - Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü
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