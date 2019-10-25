Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda görüştü.

25.10.2019 16:50
Bakan Akar,Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ile NATO Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Suriye ve Libya başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu."

Kaynak: İHA
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