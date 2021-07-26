Bakan Akar: "(Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırı) Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli...

Bakan Akar: "(Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırı) Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.