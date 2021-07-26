Bakan Akar: "(Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırı) Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli...
Bakan Akar: "(Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırı) Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakan Akar: " (Fırat Kalkanı Harekat bölgesindeki saldırı) Hiçbir şehidimizin kanını yerde bırakmadığımız gibi saldırı sonrasında da gerekli operasyonları yaptık. Şu ana kadar toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi. Bu rakamın önümüzdeki günlerde artacağına inanıyoruz". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı