Son dakika! Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Sobejana'yı kabul etti

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

(Ömer Faruk Karataş - Mevlüt İşli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı