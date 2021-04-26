Son dakika! Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Sobejana'yı kabul etti
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Son dakika! Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Sobejana'yı kabul etti

Son dakika! Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Sobejana'yı kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Org. Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti. Kabulde, Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı.

(Ömer Faruk Karataş - Mevlüt İşli/İHA)

Son dakika! Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Sobejana'yı kabul etti
Son dakika! Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Sobejana'yı kabul etti
Son dakika! Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Sobejana'yı kabul etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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