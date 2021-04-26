Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cirilto E. Sobejana ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cirilto E. Sobejana ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı" denildi.


Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü
Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Pençe operasyonlarında 120 hedef vuruldu, 31 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe operasyonlarında 120 hedef vuruldu, 31 terörist etkisiz hale getirildi
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı
Ekiplerin intihar anonsuyla gittikleri olayın altından dram çıktı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Kaan Yıldırım Yılmaz Erdoğan
Spor Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Fırat Aydınus Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Rüya Tabirleri Thodex Harun Tekin Burak Yılmaz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 13:26:08. #1.15#

title