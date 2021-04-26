Bakan Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cirilto E. Sobejana ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cirilto E. Sobejana ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Genelkurmay Başkanı Orgeneral Cirilto E. Sobejana'yı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de yer aldı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı