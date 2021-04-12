Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
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Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo'yu kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.


Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü
Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:22:22. #1.16#
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