Bakan Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo ile bir araya geldi.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Filipinler Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Giovanni Carlo Bacordo'yu kabul etti. Kabulde Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de hazır bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı