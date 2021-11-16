Bakan Akar: F-16'da ABD'nin tavrı olumsuz olursa Türkiye başka alternatifleri değerlendirecek

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeni F-16 tedariki ve Türkiye'deki mevcut F-16 savaş uçaklarından bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebin ABD'ye iletildiğini belirterek, "ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da bakanlığımızdan bir heyet ABD'de bulunmaktadır" dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2022 yılı bütçe sunumunu yaptı. Bakan Akar, terörle mücadelede FETÖ, PKK/PYD-YPG, DEAŞ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı mücadelenin artarak devam ettiğini söyledi. Bakan Akar, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde, Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 32 bin 901, bu yılın başından itibaren ise 2 bin 426 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'nın dağıtılan 2020 yılı bütçe sunum kitapçığında, FETÖ ile mücadelede son rakamlara yer verildi. Kitapçıkta yer alan son bilgilerde, 15 Temmuz 2016 tarihinden itibaren FETÖ/Paralel Devlet Yapılanması bağlantısı nedeniyle TSK'dan bugüne kadar 9 bin 185'i bakan onayı ile olmak üzere toplam 24 bin 126 kişinin ihraç edildiği belirtildi.