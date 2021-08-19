Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı
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Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı

Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı
Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci - Haberler | Politika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, 3 ayrı anlaşmaya imza attı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, 3 ayrı anlaşmaya imza attı.

Milli Savunma Bakanı Akar ile Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta, Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması ve Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Etiyopya Savunma Bakanı Keana Yadeta, Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ve Etiyopya Başbakanı Sayın Ahmed'in huzurunda; Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Askeri Mali İş Birliği Anlaşması, Askeri Çerçeve Anlaşması olmak üzere 3 ayrı anlaşmaya imza attı" denildi.


Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı
Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı
Bakan Akar, Etiyopyalı mevkidaşı Yadeta ile anlaşma imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ferhat Ekinci

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