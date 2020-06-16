Bakan Akar, Estonyalı mevkidaşı Luik ile görüştü MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA