Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Luik ile telefonda görüştü
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Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Luik ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Luik ile telefonda görüştü
16.06.2020 21:07 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:20

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü. Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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