Bakan Akar, Estonya Savunma Bakanı Luik ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
16.06.2020 20:57 | Son Güncelleme: 16.06.2020 21:46
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Estonya Savunma Bakanı Juri Luik ile telefonda görüştü. Görüşmede 17-18 Haziran tarihlerinde yapılacak NATO Savunma Bakanları Toplantısı öncesinde NATO ve ikili konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. - ANKARA
Kaynak: İHA