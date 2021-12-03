Bakan Akar: "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamaları) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki...
Bakan Akar: "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamaları) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok"
HATAY (AA) - Bakan Akar: "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamaları) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok"
AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri
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