Bakan Akar: "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamaları) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki... - Haberler
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Bakan Akar: "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamaları) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki...

AA / Sarp Özer - Haberler | Güncel
Bakan Akar:

Bakan Akar: "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamaları) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok"

HATAY (AA) - Bakan Akar: "(Esed rejiminin Türkiye'nin toprak bütünlüğüyle ilgili açıklamaları) Hatay'la alakalı pervasız açıklamalar duyuyoruz, koma halindeki birinin sayıklamasından farkı yok"

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AA / Sarp Özer - Son Dakika Haberleri

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