Bakan Akar Ermenistan, düşmanlığı bırakıp geleceğe bakmalıdır

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Van'daki incelemelerinin ardından Azerbaycan'a geçti. Başkent Bakü'de Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar ve komutanlar, havalimanından Haydar Aliyev Kültür Merkezi'ne geçerek '8 Kasım Zafer Günü' nedeniyle düzenlenen kutlama programına katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve iki ülke ulusal marşlarının okunmasıyla başlayan törende konuşan Akar, 'can gardaşlar' ifadesini kullanarak söze başladı.

Konuşmaların ardından program Milli Savunma Bakanlığı Armoni Mızıkası, Mehteran Birliği ile sanatçılar Esat Kabaklı, Zafer Albayrak ve Dünya Tekin'in verdiği konserle devam etti. Sanatçıların eserlerine davetliler büyük coşkuyla eşlik etti.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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