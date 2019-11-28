Bakan Akar, Endonezyalı mevkiidaşı ile görüştü
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Bakan Akar, Endonezyalı mevkiidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

28.11.2019 16:12 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:12
Bakan Akar, Endonezyalı mevkiidaşı ile görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı , Endonezya Savunma Bakanı Prabowo Subianto ile bir araya geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Bakan Akar, konuk Bakan Subianto'yu Milli Savunma Bakanlığı'nda askeri törenle karşıladı. İki ülke ulusal marşlarının çalındığı törende Endonezya Savunma Bakanı Subianto, tören kıtasını selamladı. Törenin ardından baş başa görüşen iki bakan, heyetler arası görüşmeye de başkanlık etti. İki ülke arasındaki güvenlik, askeri ve savunma sanayi alanında iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.


Kaynak: DHA
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