Bakan Akar, Emekli Hava Korgeneral Özalp'in Cenaze Törenine Katıldı
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Bakan Akar, Emekli Hava Korgeneral Özalp'in Cenaze Törenine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vefat eden emekli Hava Korgeneral İsmail Özalp'in cenaze törenine katıldı.

Bakan Akar, Emekli Hava Korgeneral Özalp'in Cenaze Törenine Katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, vefat eden emekli Hava Korgeneral İsmail Özalp'in cenaze törenine katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte emekli Hava Korgeneral İsmail Özalp'in cenaze törenine katıldı. Bakan Akar, merhumun ailesine ve yakınlarına başsağlığı diledi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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