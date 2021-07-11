Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve...
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Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve...

Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: 'Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz.

Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve... - Haberler
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