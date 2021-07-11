Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve...

Bakan Akar'dan Yunanistan Savunma Bakanı'nın açıklamalarına tepki: "Değerli meslektaşımı bencillikten, duygusallıktan uzak makul, mantıklı, adil ve objektif olarak ülkelerimiz arasındaki antlaşmalar, uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilişkileri çerçevesinde düşünmeye ve konuşmaya davet ediyoruz.