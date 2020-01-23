Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı
Haberler » Güncel » Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı - Haber

Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın ROKETSAN'a gelmesi Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması Bakan Akar'ın sergi alanındaki silah sistemlerini incelemesi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması Bakan Akar'ın çalışmalar hakkında brifing alması Bakan Akar'ın konuşması...

23.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 23.01.2020 10:10
Bakan Akar'dan Yunanistan'a

Milli Savunma Bakanı 'ın ROKETSAN'a gelmesi

Bakan Akar'ın yetkililer tarafından karşılanması

Bakan Akar'ın sergi alanındaki silah sistemlerini incelemesi ve çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alması

Bakan Akar'ın çalışmalar hakkında brifing alması

Bakan Akar'ın konuşması

Akar'ın ROKETSAN tesislerini gezmesi ve yetkililerden bilgi alması Bakan Akar'dan 'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı

Milli Savunma Bakanı Akar: "Gayri askeri statüdeki 16 adayı anlaşmalara aykırı olarak silahlandıran Yunanistan, uluslararası hukuka uygun davranmalı."

Akar: "Libya'da bizim eğitim ve danışmanlık timimiz var. Libyalı kardeşlerimizin eğitimi için destek sağlıyor, danışmanlık hizmetlerini sürdürüyoruz."

Akar: "İdlib'de yoğun hava saldırıları sonucunda binlerce insan kendilerini kurtarmak için Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine kaçmaya çabalıyor"

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Bakan Akar'dan Yunanistan'a "uluslararası hukuka uyulması" çağrısı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler