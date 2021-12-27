Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne ziyaret - Haberler
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Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ni ziyaret etti.

Bakan Akar, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu başkent Saraybosna'da, Devlet Başkanlığı Konseyi Üyeleri ile görüşmesinin ardından Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne geçti. Büyükelçi Sadık Babür Girgin'den faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar, daha sonra Bosna Hersek Halklar Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve Demokratik Eylem Partisi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile de bir araya geldi.

Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne ziyaret

Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne ziyaret

Son dakika haberleri! Bakan Akar'dan Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği'ne ziyaret

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