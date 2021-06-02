Bakan Akar'dan Türk-İş'e ziyaret
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Bakan Akar'dan Türk-İş'e ziyaret

Bakan Akar'dan Türk-İş'e ziyaret
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti. Bakan Akar, "Yurt içi ve sınır ötesinde ülkemizin ve asil milletimizin savunması, güvenliği için yaptığı çalışmalarda, işçilerimizin bizimle beraber olduğunu her zaman hissediyoruz" dedi.

Bakan Hulusi Akar, Türk-İş Genel Merkezi'ndeki ziyarette, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne gösterdikleri ilgi ve yakın destekten dolayı teşekkür ederek sözlerine başladı. Alın teri ve emeğin saygınlığına vurgu yapan Akar, "Onların hakkının hukukunun uygun şekilde mevcut imkanlarla en iyi şekilde karşılanması için hükümetimiz, devletimiz elinden gelen gayreti gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuları yakından takip ediyor, her zaman işçilerin yanında olduğunu ifade ediyor. Yurt içi ve sınır ötesinde ülkemizin ve asil milletimizin savunması, güvenliği için yaptığı çalışmalarda işçilerimizin bizimle beraber olduğunu her zaman hissediyoruz. Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde bulunan işçilerimizin rahatı, huzuru, refahı için elimizden gelen ne varsa bütün imkanlarımızı seferber ettiğimizi de bilmenizi istiyoruz. Onlar bizim ayrılmaz bir parçamız. Onların emekleri, gayretleri Mehmetçik için çok önemli" dedi.

Mehmetçiğin eğitimi kadar sahip olduğu imkanların da önemli olduğunu belirten Akar, "Elimizdeki silahı, aracı, gereci yapanların işçiler olduğunun tamamen bilincindeyiz ve onların gayretlerini de her zaman takdirle karşılıyoruz" diye konuştu.ESNAFLA SOHBET ETTİTürk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Türk-İş'in 1 milyon 200 bin üyesi olan 6 milyonluk büyük bir aile olduğunu belirtti. Konfederasyonun seneye 70'inci yaşını kutlayacağını dile getiren Atalay, "Bu kurum her dönem öncelikle Türkiye'den sonra temsil ettiği işçilerden yana olmuştur. Türkiye varsa sendika var, parti var, dernek var, oda var, Türkiye yoksa hiçbir şeyin anlamı yok" ifadesini kullandı.

Türk-İş binasından çıkışında esnafı da ziyaret eden Akar, kademeli normalleşme döneminde iş yerlerini açan esnafla sohbet etti. Ziyarete, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de katıldı.

- Ankara
Bakan Akar'dan Türk-İş'e ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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