Bakan Akar'dan Terörle Mücadele Mesajı: Huzur İçinde Yaşayacağımız Günler Yakındır

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır" ifadesini kullandı.

TERÖRLE MÜCADELEYE DİKKAT ÇEKTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Piyade Teğmen Celal Dağlı'nın Çankaya ilçesindeki ailesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile birlikte taziye ziyaretinde bulundu.Bakan Akar ve Orgeneral Güler, şehidin babası Canfeda Dağlı ile bir araya geldi. Bakan Akar, burada yaptığı konuşmada, "Bu terör bitecek. Devletimizin desteğiyle bu terör bitecek. 'Ölürsek şehit, kalırsak gazi' düşüncesiyle mücadelemizi eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. Terörle mücadeleye dikkat çeken Akar, "Ülkemizin, 81 milyonluk milletimizin layık olduğu güven ve huzur içinde yaşayacağı günler yakındır. Ülkemizin ve milletimizin birliği, bütünlüğü, güvenliği, asil milletimizin egemenliği ve bağımsızlığı için Türk Silahlı Kuvvetleri elinden gelen her türlü gayreti gösterdi, göstermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

'ÖLÜRSEK ŞEHİT, KALIRSAK GAZİ'

Bakan Akar, taziye çadırında yaptığı konuşmada terörün biteceğini vurgulayarak şunları söyledi:"Biz burada silahlı kuvvetler mensupları olarak vazifemizi yaparken aynı zamanda peygamber ocağı olarak bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne girerken 'ölürsek şehit, kalırsak gazi' diye yola çıktık. Allah kimimize bu şehitliği nasip etti, kimimiz de görevlerine devam ediyor. Celal kardeşimiz görevini büyük bir asaletle yerine getirirken hainlerin saldırısıyla şehitlik mertebesine ulaştı. Mekanı cennet olsun. Görevlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu terör bitecek. Terörün bitmesi için devletin güçleriyle hepsiyle Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, korucularımız, jandarmamız polisimiz tepelerde karlarda kışlarda geceleri gündüzleri büyük mücadele verecek. Devletimizin desteğiyle bu terör bitecek. Bunun bitmesi için elimizde gelen her türlü gayreti gösterdik, göstereceğiz. 'Ölürsek şehit kalırsak gazi' düşüncesiyle mücadelemizi eksiksiz sürdürmeye devam edeceğiz."