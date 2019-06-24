Bakan Akar'dan siyasi partilere ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP, MHP ve İYİ Parti genel başkanlarını ziyaret edecek.
Edinilen bilgiye göre Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, öğleden sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya gelecek. - ANKARA
Kaynak: İHA
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