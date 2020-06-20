Bakan Akar'dan Şırnak valisine ziyaret - Bakan Akar'dan Şırnak valisine ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret ederek Pençe-Kaplan Operasyonu'nu gece boyunca takip etti.

- Bakan Akar'dan Şırnak valisine ziyaret

ŞIRNAK - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK komuta kademesi, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ı ziyaret ederek Pençe-Kaplan Operasyonu'nu gece boyunca takip etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Pençe-Kaplan Operasyonu'nu sevk ve idare edildiği sınır bölgesindeki harekat merkezinden gece boyunca yakından takip ederek, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Şırnak Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Akar, sonrasında Vali Pehlivan ile görüştü. Bakan Akar ve TSK komuta kademesinin ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Kaynak: İHA