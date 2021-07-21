Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
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Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti

Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nda memleketi Kayseri'de şehitliği ziyaret etti.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı'nda memleketi Kayseri'de şehitliği ziyaret etti. Anı defterini imzalayan Bakan Akar, "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kurban Bayramı nedeniyle geldiği memleketi Kayseri'de, ilk ziyaretini Kartal Şehitliği'ne yaptı. Burada düzenlenen törende şehitler için dualar okundu. Bakan Akar, okunan duaların ardından şehit mezarlarına karanfiller bırakıp, ailelere başsağlığı diledi. Daha sonra anı defterine duygu ve düşüncelerini yazan Bakan Akar, "Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Şehit ailelerimize sabır diliyor, gururlarıyla gururlanıyoruz. Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı, kalmayacak" ifadelerine yer verdi.Hulusi Akar, Kartal Şehitliği'nin ardından asri mezarlıktaki polis şehitliğini de ziyaret edip ailelere başsağlığı diledi.


Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti
Bakan Akar'dan şehitlik ziyareti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün

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