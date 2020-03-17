Bakan Akar'dan 'Şehitler Günü' mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yayımladığı mesajda bugün, kutsal vatan topraklarının güvenliği ve bütünlüğü, asil milletin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad ettiklerini, aynı zamanda "Çanakkale Zaferi"nin 105'inci yıl dönümünü kutladıklarını belirten Bakan Akar, "Vatan savunmasının eşsiz bir örneği olan Çanakkale Muharebeleri; asil milletimizin fedakarlığını, her ne pahasına olursa olsun milli-manevi değerlerini koruma azmini ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesi ile 'Türk askerinin ruh kudreti'ni gösteren büyük bir başarı abidesidir. Sonuçları itibariyle tarihi bir dönüm noktası olan Çanakkale Zaferi; asil milletimizin maküs talihini değiştirmiş, milletimize geleceğini inşa etme iradesi ve özgüveni kazandırmıştır. Çanakkale'de tezahür eden milli ruh ve şuur, aynı hedefte birleşmenin, bir olmanın adıdır. Bunun en açık göstergesi sadece Anadolu'dan değil aynı kültür, inanç ve gönül coğrafyamız olan topraklardan gelerek vatanın selameti uğruna canlarını feda eden kahramanlardır" ifadelerini kullandı.

Milli Mücadele'nin kazanılmasını, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasını sağlayan milli ruh ve şuurun, dün olduğu gibi bugün de var oluş şartı olduğunu kaydeden Bakan Akar, şunları kaydetti:

"Asil milletimiz için en büyük tehlike, bu ruhtan yoksun kalmaktır. Bu nedenle Çanakkale ruhunu anlamak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur. Çünkü bir millet, tarihine sahip çıktığı kadar millettir. Zira geçmişini bilmeyen, tarihini iyi özümsemeyen milletler için gelecek belirsizdir. Ecdadımız; Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan tarihi süreç içerisinde; kanını ve canını feda ederek bu toprakları bizlere "vatan" kılmış ve emanet etmiştir. 1071 Malazgirt zaferinden itibaren ebedi vatanımız olan bu toprakların bedeli, 'Vatan sana canım feda!' düsturunu benimseyen şehit ve gazilerimizin mübarek kanlarıyla ödenmiştir. İşte bu nedenle şanlı ordumuzun maneviyatını daima güçlü kılan ve en yüksek motivasyon kaynağı olan 'şehitlik' ve 'gazilik' makamları, bizi biz yapan değerlerimizin en yüceleridir. Aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimiz de milli bilincimizi oluşturan temel değerlerimizin, vatan sevgimizin, birlik ve beraberliğimizin en önemli timsalidir. Bugün, cennet vatanımızda milletçe başımız dik, onurlu, rahat ve huzur içinde özgürce yaşamamızı önce Allah'a sonra da aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz. Dün Malazgirt'te, Çanakkale'de, Milli Mücadele'de, Kore'de, Kıbrıs'ta ve 15 Temmuz'da nasıl azimle ve kararlılıkla mücadele ettiysek bugün de aziz şehitlerimizden ve kahraman gazilerimizden aldığımız ilhamla terörle mücadelenin yanı sıra, Suriye'de, Libya'da, Doğu Akdeniz'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında mücadele etmekte; asil milletimizin hak, alaka ve menfaatlerini korumaktayız."

Yedi iklim üç kıtaya barışı, huzuru, adaleti ve istikrarı götüren atalar gibi bölge ve dünya barışına katkı sağlamaya devam ettiklerini bildiren Bakan Akar, "Bu kapsamda hem ülkemizin ve milletimizin güvenliğini sağlamak hem de Suriyeli kardeşlerimizin evlerine güvenli, gönüllü ve saygın bir şekilde dönebilmeleri için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı Harekatlarını gerçekleştirdik. Bu harekatlarla terörle mücadeledeki kararlılığımızı, her ne pahasına olursa sınırlarımızda bir terör koridoruna müsaade etmeyeceğimizi ve yerli/ milli savunma sanayii ürünleriyle donatılmış ordumuzun gücünü tüm dünyaya gösterdik. Harekatlarda elde edilen başarılarda en büyük pay, aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize aittir. Bilinmelidir ki, bu yurt içi ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarda şehit düşen ve gazi olan kahraman evlatlarımızın tek damla kanını bugüne kadar yerde bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız; sevdiklerinin gözyaşlarının hesabını sorduk, sormaya devam edeceğiz" ifadelerini kulandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman mensuplarının Türkiye ve asil Türk milletinin güvenliğine yönelecek her türlü tehdit ve tehlikeye karşı "ölürsem şehit, kalırsam gazi" anlayışı içerisinde üzerine düşen her türlü sorumluluğu yerine getirdiğini ve getireceğini belirten Bakan Akar, "Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu anlamlı gün vesilesiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; kutsal vatan topraklarımızın, mavi vatanımızın, semalarımızın güvenliği, asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi; ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin değerli ailelerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca şu anda karada, denizde ve havada, yurt içinde ve sınır ötesinde yüksek bir vazife bilinciyle görevlerini ifa eden kahraman silah arkadaşlarıma da hayırlı, başarılı, kazasız, belasız görevler diliyorum. Aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA