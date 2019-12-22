Bakan Akar'dan şehit uzman onbaşı Tunç için başsağlığı mesajı

22.12.2019 03:20 | Son Güncelleme: 22.12.2019 03:20

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hakkari'nin Çukurca bölgesinde el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Tunç için başsağlığı mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabında yer alan başsağlığı mesajında, "Silah arkadaşımız, Hakkari Çukurca bölgesinde EYP patlaması sonucu yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 21 Aralık 2019 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA