Bakan Akar'dan şehit Pilot Gençcelep için taziye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Nisan 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı