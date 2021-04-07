Bakan Akar'dan şehit Pilot Gençcelep için taziye
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Bakan Akar'dan şehit Pilot Gençcelep için taziye

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bakan Akar'dan şehit Pilot Gençcelep için taziye

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.

Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da uçağın düşme anına ait görüntüler ortaya çıktı
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler
Konya'da düşen askeri gösteri uçağının enkazından ilk görüntüler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetlerimize ait NF-5 uçağının şehit olan pilotu Hv. Plt. Yzb. Burak Gençcelep için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 7 Nisan 2012 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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