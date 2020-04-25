Bakan Akar'dan şehit asker için taziye mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için taziye mesajı yayımladı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce için taziye mesajı yayımladı. Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Piyade Sözleşmeli Er Ahmet İnce'nin Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce taciz ateşi sonucu şehit olduğu belirtildi. Bakan Akar yayımladığı mesajında, şunları kaydetti: "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim. Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır." Kaynak: AA