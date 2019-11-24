Bakan Akar'dan şehit asker için başsağlığı mesajı

24.11.2019 08:17 | Son Güncelleme: 24.11.2019 08:22

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı için başsağlığı mesajı yayımladı.



Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde meydana gelen araç kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan piyade uzman onbaşı Mustafa Akkaya için başsağlığı mesajı yayımladı.



Bakan Akar yayımladığı mesajda, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA