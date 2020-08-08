Bakan Akar'dan Pençe-Kaplan Operasyonu şehidi için başsağlığı mesajı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Süleyman Ural için taziye mesajı paylaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Süleyman Ural için taziye mesajı paylaştı.

Bakan Akar'ın Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından paylaşılan mesajında, Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Ural'ın şehit olduğu belirtildi.

Akar, mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadesini kullandı.

"Sizi toprağa değil yüreğimize gömdük. Vatan size minnettardır" başlığıyla yayımlanan mesajda, şehit Ural'ın fotoğrafına da yer verildi.

Kaynak: AA