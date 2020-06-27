Bakan Akar'dan, OYAK Genel Kurulu öncesi Anıtkabir'e ziyaret (2) OYAK GENEL KURULU TOPLANTISINA KATILDIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, OYAK Yönetim...

OYAK GENEL KURULU TOPLANTISINA KATILDI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, OYAK Yönetim Kurulu Başkanı Emekli Tümgeneral Mehmet Taş ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte 60'ncı OYAK Genel Kurul Toplantısına katıldı. Bakan Akar, toplantıda üyelere hitaben bir konuşma yaptı.

Kaynak: DHA