Bakan Akar'dan net mesaj: "Bunları kabul etmemiz mümkün değil" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi İzmir'de, kamuoyunda "Kardak kahramanları" olarak bilinen Sualtı Taarruz Komutanlığı personeli ile buluştu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetleri komuta kademesi İzmir'de, kamuoyunda "Kardak kahramanları" olarak bilinen Sualtı Taarruz Komutanlığı personeli ile buluştu. Bakan Akar burada yaptığı açıklamada Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ile ilgili de net mesaj verdi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile İzmir'deki ziyaretleri kapsamında Güney SAT Grup Komutanlığı'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. SAT timlerinin bulunduğu bölgeye helikopterle gelen Akar ve TSK komuta kademesi, burada SAT Komutanı Tuğamiral Ercan Kireçtepe tarafından karşılandı ve brifing aldı.

SAT timlerinin tatbikatını takip eden Bakan Akar ve TSK komuta kademesi, SAT unsurlarına verilen görevleri başarıyla tamamlayan personeli tebrik etti.

"SONUNA KADAR MÜCADELE"

SAT personelinin eğitimleri ve bugüne kadar gerçekleştirdikleri görevlerle gurur duyduklarını ifade eden Akar, bir askerin en önemli özelliğinin savaşma azim ve kararlılığı olduğunu söyledi. Bakan Akar, "Bir askerin en büyük yeteneği, kazanımı, değeri savaşma azim ve kararlılığı. Sonuna kadar mücadele. Bunun eğitimini buralarda alacağız. Buradaki eğitimlere değer vereceğiz. Bu eğitim çerçevesinde elimizden gelen neyse yapacağız ve inşallah bu çerçevede mevcut olan üstün seviyenizi çok daha ileri götürerek herhangi bir yerde ve zamanda bir görev verildiği zaman bunları inşallah TSK'nın şanlı tarihinde olduğu gibi başarıyla yapmanın huzurunu yaşayacağız" dedi.

"BİZ BARIŞTAN, DİYALOGDAN, SİYASİ ÇÖZÜMLERDEN YANAYIZ"

Savunma ve askeri konuların yanı sıra Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Akar, "Her zaman söylediğimiz gibi biz barıştan, diyalogdan, siyasi çözümlerden yanayız. İyi komşuluk ilişkileri ve anlaşmalara, herkesin hukukuna saygılıyız ancak bunun yanı sıra ülkemizin, milletimizin hak alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta son derece azimli kararlıyız ve buna muktediriz. Ne zamana kadar? Ölünceye kadar. Ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı ile mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"BİNLERCE KİLOMETREDEN GELİP BURADA ROL KAPMAYA ÇALIŞANLAR VAR"

Türk Silahlı Kuvvetlerinin akıl, bilim, anayasa, yasalar ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda milletinin emrinde görevinin başında olduğunu ifade eden Akar, "Binlerce kilometreden gelip burada rol kapmaya çalışanlar var. Hadlerini ve boylarını aşmak suretiyle bize ders vermeye bize yol göstermeye kalkanlar var. Bunları kabul etmemiz mümkün değil. Biz hür doğduk, hür yaşarız. Egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için mücadeleye hazırız ama bizim tercihimiz diyalog ve siyasi çözümlerdir. Gerektiğinde de hakkımızı, alaka menfaatlerimizi koruyabilmek, bunları kazanabilmek için yapmamız gereken neyse bunları yapacağız" açıklamasında bulundu.

BAKAN AKAR'IN DİKKAT ÇEKEN KAMUFLAJI

Bakan Akar'ın ziyareti sırasında giydiği kamuflaj ceket ve şapka dikkat çekti. SAT personeli tarafından da kullanılan söz konusu kıyafetlerde Milli Savunma Bakanlığı logosu yer aldı.

(İHA)

Kaynak: İHA