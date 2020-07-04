Bakan Akar'dan Libya mesajı: Sonuna kadar burada olmaya devam edeceğiz (2) MALTA'YA GEÇTİMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti.

MALTA'YA GEÇTİ

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile Libya'daki ziyaretlerinin ardından Malta'nın başkenti Valetta'ya geçti. Akar, temasları kapsamında Malta Dışişleri ve Avrupa İşleri Bakanı Evarist Bartola ile bir araya geldi. Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de eşlik etti. Görüşmede Türkiye'nin Valetta Büyükelçisi Kerem Kıratlı da hazır bulundu.

Kaynak: DHA