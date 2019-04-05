Bakan Akar'dan Kosova'da Sultan Birinci Murad Hüdavendigâr Türbesine Ziyaret
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Priştine'de Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kosova'daki resmi temaslarının yanı sıra çeşitli ziyaretlerde bulunuyor. Bakan Akar, Priştine kentinde bulunan Osmanlı Padişahı Sultan Birinci Murad Hüdavendigar'ın Türbesi'ni de ziyaret etti. - PRİŞTİNE
Kaynak: İHA