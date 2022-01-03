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Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, komutanlar ile videokonferans yöntemiyle toplantı yaptı.

Bakan Hulusi Akar başkanlığında; Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla videokonferans  yöntemiyle toplantı düzenlendi. Bakan Akar, toplantıda, savunma ve güvenlik faaliyetlerine ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi.


Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Bakan Akar'dan komutanlarla toplantı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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